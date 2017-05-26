Эксперты: Предки древних индейцев могли оказаться родом из Евразии

Ученые поработали с геномом девочки, которая проживала 11,5 тысяч лет тому назад на Аляске. по итогам исследований они сделали вывод, что все существующие коренные этносы являются потомками одной популяции, появившаяся в конце плейстоцена.

Предки ныне живущих индейцев перебрались на американский континент из Евразии во времена ледникового периода.

Работы, проведенные с останками девочки и ее ДНК, предоставили возможность экспертам научно доказать, что люди, проживающие в древней Берингии, не имели никаких контактов со своими соседями, так как были полностью изолированы от них около двадцати тысяч лет назад, а в период между 17 и 14 тысячами лет назад их предки поделились на отдельные группы. ставшие в итоге жителями Северной и Южной Америки.