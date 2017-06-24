В Кавказе на Эльбрусе был замечен гигантский НЛО, похожий на медузу‍

В сети появилось видео, на котором запечатлен НЛО огромных размеров. При этом с виду он напоминает гигантскую медузу. Запись опубликовала неизвестным пользователем и была сделана в горах Кавказа на Эльбрусе.

Пользователи сети активно обсуждают видеоролик, который сравнительно недавно появился на видеохостинге Youtube. Запись действительно привлекает внимание, ведь запечатленное на ней очень похоже на инопланетный корабль среди снегов. Объект огромных размеров неопдвижно стоит в горах, с виду напоминая большую медузу. Сделанная видеозапись довольно четкая в отличии от других, которые когда-либо предоставлялись в доказательство существования НЛО.

Запись вызвала бурный спор среди пользователей сети. Приверженцы основополагающей теории уфологов убеждены, что на ней запечатлено не что иное, как корабль внеземной цивилизации. Скептики же говорят, что подобное явление могло образоваться вследствие испытаний какого-то нового оружия. К слову, некоторые отметили, что на видео можно разглядеть военный вертолет, что подтверждает последнюю теорию. Однако даже при этом другие пользователи сказали, что военные как раз ведут наблюдение за неизвестным объектом.