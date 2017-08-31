Российские ученые будут исследовать загадочные сигналы из космоса

Загадочные космические сигналы, присланные из далекой галактики, заинтриговали ученых по всему миру. Члены Специальной астрофизической лаборатории РАН также примут участие в исследованиях.

Как стало известно из сообщения астронома, члена РАН, Сергея Трушкина, российские ученые примут непосредственное участие в изучении загадочных сигналов из космоса. Для осуществления этой цели будет использован телескоп отечественного производства, РАТАН-600.

Ученые утверждают, что в прошлом году на Землю поступил странный космический сигнал из галактики, расположенной за 6 миллиардов лет от нашей планеты. Так как версия о катаклизме не подтвердилась, есть основания полагать, что жизнь вне Земли все-таки существует.