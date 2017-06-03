Учёные рассказали о продуктах, которые спасут от нашествия комаров зимой

В некоторых российских регионах из-за аномально теплого начала зимы появились комары. Учёные рассказали, употребление каких именно продуктов поможет избавиться от насекомых.

Появление комаров зимой особенно опасно. Насекомые переносят заразу, на которую у человека не выработан иммунитет. Дело в том, что организм ослаблен в зимний период, а количества витаминов в продуктах питания чрезмерно мало. Именно поэтому и важно следить за своим рационом. Учёные акцентировали внимание на том, что зимой важно кушать виноград, имбирь, чернослив, а также грецкие орехи. Полезные питательные вещества, которые содержатся в этих продуктах отгоняют комаров.

Для того чтобы убедиться в этом, учёные провели исследование и выяснили, что грецкие и кедровые орехи даже своим запахом отпугивают сонных комаров. Активность насекомых невелика и поэтому они ориентируются лишь на запах, когда ищут свою жертву. После того, как комары пробуют виноградные изделия, их снова клонит в сон. Биологи рекомендуют употреблять именно эти продукты, чтобы обезопасить свой организм от попадания инфекции, которую могут переносить насекомые.