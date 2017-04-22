Врачи рассказали о действенном и дешевом способе омолаживания лица

Дерматологи Северно-Западного университета в Иллинойсе США сообщили, что омолодить лицо возможно и без дорогих операций и косметических кремов. Мимическая гимнастика может помочь омолодить кожу лица и избавиться от морщин.

Как показали исследования, мимическая гимнастика способна оказывать на кожу лица позитивное воздействия и способствовать ее омоложению. Ученые-дерматологи привлекли к эксперименту 16 женщин возрастом от 40 до 65 лет.

Врачи разработали для участниц эксперимента программу на 20 недель. Каждый день женщины в течении 30 минут выполняли мимические упражнения. После завершения эксперимента дерматологи, которые не участвовали в опыте провели оценку состояния кожи женщин по снимках до и после курса гимнастики.

В итоге, независимые дерматологи отметили, что средний возраст женщин с отметки в 50,8 лет снизился до 48,1 года. Мимическая гимнастика действительно помогла коже лица пройти процесс восстановления и омоложения. Теперь ученые намерены расширить группы участников эксперимента и провести более масштабные исследования.