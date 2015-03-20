Жители Алтайского края станут свидетелями первого в 2018 году лунного затмения

Жители Алтая смогут увидеть первое в 2018 году лунное затмение, которое пройдет 31 января. Отмечается, что максимальная фаза затмения, видимая в Барнауле, придется на период с 20:00 до 22:00 по местному времени.

Как стало известно, жители Алтайского края смогут стать свидетелями первого лунного затмения, которое пройдет в конце текущего месяца. Астрономы отмечают, что в последний день января будет наблюдаться полнолуние в созвездии Рака. Максимальная фаза затмения будет длиться полтора часа, в это время Луна будет проходить через южную часть земной тени.

В Барнаульском планетарии отметили, что с самого начала и до конца первое в 2018 году лунное затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока, где к тому моменту уже наступит 1 февраля, а также жители Сибири.