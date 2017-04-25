Россияне были предками индейцев США: Учёные опровергли данные о коренном населении

Согласно принятой гипотезе, первый современный человек появился в юго-восточной части Африки, после чего примерно 2 миллиона лет назад началась миграция в остальные части света.

Соответственно, с такой точки зрения определение «коренное население» для большинства территорий не является полностью верным. Оно только может характеризовать то, что конкретно данный народ прожил в том или ином регионе дольше другого, придя туда намного раньше остальных. Тем более, что в очень далёком прошлом Земли имели место некие различия климата, а также положения островов и материков. Какая-то часть опускалась, а другая поднималась. Соответственно, древним людям было проще расселяться, ища более удобные для них по тем или иным причинам территории.

Очередным доказательством такого стало исследование, проведённое командой учёных из университетов Кембриджа и Копенгагена. Они изучили останки маленькой девочки Xach'itee'aanenh t'eede gay, обнаруженные на археологическом объекте Upward Sun River близ реки Танана на Аляске в 2013 году. Ребёнок жил примерно 11,5 тысяч лет назад. Специалисты сравнили гены этой девочки с ДНК разных народов.

Оказалось, что ребёнок не принадлежал ни к одной из известных групп, проживающих на территории Северной Америки. Эксперты сделали выводы, что девочка относилась к древним берингианцам – предполагаемому первому народу, который перешёл из Азии в Америку, поскольку в далёкие времена там, где сейчас пролив, существовала некоторая полоска суши. Это был своеобразный сухопутный мост, который затопило во время последнего ледникового периода. В дальнейшем произошло своеобразное разделение вследствие изменений климата.

Древние берингианцы, расселившись по континенту, могли оказаться в определённой изоляции на Аляске по неизвестным в настоящее время причинам. Соответственно, их части, которые прошли дальше, развивались и менялись, а группа «первых», которые никуда не ушли, осталась такой, как была сначала. Таким образом, найдено объяснение, почему девочка Xach'itee'aanenh t'eede gay, которая была найдена близ реки Танана, не походила по ДНК на народы, проживающие в Северной Америке. Коренного населения в США, то есть, индейцев, как такового, не имеется, поскольку все они имеют общих предков, которые пришли из России.