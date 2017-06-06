На Земной орбите запечатлен розовый столб

Столб с розовым оттенком был зафиксирован наружными камерами МКС на земной орбите. С полученными фото ознакомился уфолог Джордж Грэхэм, который созал при их помощи видеоролик и опубликовал его в глобальной сети.

Эксперт смог дать свое объяснение произошедшему. Джордж подозревает, что причиной полученных на снимках аномалии являются пришельцы, проводившие испытания новой технологии. Столб розового цвета, может быть следом, который остался в результате пролета на огромной скорости корабля пришельцев. Эксперт также не исключил вероятности, что причиной подобному событию могли послужить и испытания самих землян.

Обычных американцев держат в неизвестности с целью исключить серьезное отношение открытий и работы уфологов, уверен Грэхэм. Он намерен без помощи посторонних изучить причину аномалии, добывая как можно больше информации.