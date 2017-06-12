Ученые: На самом деле первыми американцами были русские

Ученые из Университета Аляски в ходе анализа ДНК погибшей во время ледникового периода индейской девочки смогли выяснить, что на самом деле ее предками были русские. Так, ученым удалось доказать, что первыми людьми, прибывшими в Америку, оказались мигранты с современной территории России.

В 2013 году на территории Аляски были обнаружены останки 6-летней девочки, которая умерла около 12 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода. Спустя практически пять лет исследователям все же удалось расшифровать ее гены. Как показали результаты, ее предками являются приезжие из Сибири, так как их гены обладают характерными особенностями.

Данное исследование смогло показать, что полученные ранее учеными сведения оказались ошибочными. Так, как оказалось, первыми людьми, которые прибыли в Америку, оказались мигранты с современной территории России.