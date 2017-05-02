Ученые назвали самую лучшую диету

Американские ученые смогли выяснить, какая диета является самой лучшей. Она получила название DASH, что расшифровывается как диетические подходы к прекращению гипертонии. Искали лучшую диету исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови.

Как рассказали ученые, принципы диеты DASH заключаются в снижении употребления или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Во время такой диеты следует употреблять в пищу как можно больше продуктов, обогащенных натрием. По версии исследователей, такая диета способна снизить не только кровяное давление, но и уровень холестерина. Ученые считают, что DASH дает больше эффекта, чем употребление препаратов от гипертонии.

На втором месте в списке лучших оказалась средиземноморская диета, а на третьем - "гибкая вегетарианская диета".