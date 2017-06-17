Ученые выяснили, сколько проживут люди, если все станут каннибалами

Специалисты из Британии подсчитали, сколько проживет человечество, если люди внезапно станут каннибалами. Об этом пишет Journal of Physics Special Topics.

Исследователи предположили вариант апокалипсиса, в результате которого все продукты питания пропадут с поверхности нашей планеты, спровоцировав при этом полномасштабный кризис.

Полагаясь на результаты исследований палеонтологов о жизни и быте неандертальцев, в результате которого были найдены признаки каннибализма, и внимательно ознакомившись с данными о «калорийности» одного человека, специалисты высказали точку зрения, что все жители нашей планеты исчезнут спустя 1149 день или 3 года. В этом случае на Земном шаре останется лишь один человек.

При этом ученые подчеркнули, если каннибалы станут объединяться в группы, то данный период может растянуться на десятилетия, а то и на столетия. Повлиять на их существование могут и смертельные вирусы.