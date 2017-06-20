В КНР испытали новый военный беспилотник

Китайская корпорация авиатехники AVIC завершила испытания нового ударного военного беспилотника Wing-Loong II. Летательный аппарат успешно сбросил бомбы и запустил ракеты, в воздухе новое устройство может находиться до 20 часов.

Как сообщили издания в КНР, беспилотник китайского производства получил название Wing-Loong II. Летательный аппарат выполнили по примеру американского беспилотника MQ-9 Reaper. Однако, китайский аппарат, в отличии от американского, может летать на 4 часа дольше и сможет подниматься на большую высоту. Также беспилотник из КНР имеет более мощную силу ударов. Китайский беспилотник успешно справился со всеми поставленными целями.

Аппарат попал по мишеням и продемонстрировал удачный полет. Беспилотник из КНР смог совершить все заданные ему роботизированные выстрелы, пуски ракет и сбрасывание бомб.

Как отметили разработчики, новые беспилотники смогут кардинально изменить военное положение стран. Благодаря таким устройствам их владельцы снизят количество человеческих жертв и попадание по целям будет гораздо точнее.