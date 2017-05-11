Зонд сделал фотографию Земли и Луны на расстоянии 5 миллионов километров

Зонд OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну сделал фотографию Земли и Луны на расстоянии 5 миллионов километров. Снимок был опубликован специалистами NASA.

Сегодня сотрудниками NASA была опубликована фотография Земли и ее спутника, сделанная на расстоянии 5 миллионов километров зондом OSIRIS-REx, который направляется к астероиду Бенну. Три снимка были сделаны еще в октябре прошлого года, однако доступны они стали только сейчас.

Напомним, астероид Бенн представляет собой кусок камня, который может содержать элементы, пригодные для жизни. В декабре 2018 года зонд должен приблизиться к нему, чтобы сделать картографию поверхности космического тела.