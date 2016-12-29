Учёные: Найдена причина вымирания летучих мышей

Специалисты определили причину вымирания летучих мышей – ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает «белый грибок» животных, как сообщает VladTime.

То, что для людей – свет и источник жизни, для летучих мышей представляет смертельную опасность. Учёные подсчитали, что из-за патологии «белого носа» уже погибло более 5 миллионов таких животных в США. Эксперты считают, что дело в неприспособленности к новым условиям.

Летучие мыши, проживающие в Евразии, смогли эволюционировать и выработать иммунитет, потому ультрафиолетовое излучение на них никак не воздействует. Заболевание у американских представителей вида создаёт существенные помехи при зимней спячке, потому что разрушается их энергия, и животные слабеют, не имея больше сил летать.