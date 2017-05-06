Кратер Гейла – вход в город марсиан: Откуда метан на Марсе?

Учёных беспокоят выбросы метана на Марсе. Странные процессы, происходящие на планете, дают больше вопросов, чем ответов. Планета Марс, один из тех космических объектов, который без работы учёных нашей планеты долгие годы точно не оставит.

Чем больше человечеству становится известно о Красной планете, тем больше возникает вопросов, на которые современная наука не может дать ответ. К одним из таких ребусов относится нахождение метана в атмосфере четвертой планеты от Солнца. Первые выбросы этого газа были зафиксированы астрофизиками ещё в 2003 году при помощи обсерватории Мауна-Кеа. Скопление простейшего газа земные космоведы обнаружили над некоторыми территориями Красной планеты. Примечательно, что большая доля метана приходилась на кратер Гейла.

Учёные обратили внимание на то, что газ, который на Земле имеет органическое происхождение, появляется в слабой атмосфере Марса периодически. Проведя анализы, специалисты пришли к выводу, что метан на Марсе появился сравнительно недавно. Известно, что газ не выветривается и не испаряется на протяжении 300 лет, и за это время химическое соединение бы равномерно распространилось по газовому покрову Красной планеты.

Проанализировав состав атмосферы планеты через 3 года, учёные были шокированы полученными результатами, - метана на Марсе не оказалось. Газ не просто растворился, он окончательно исчез из слабого газового покрова планеты.

Для того чтобы разобраться с происходящим на планете земные специалисты отправили к четвёртой планете марсоход Curiosity, который в 2012 году удачно стыковался с загадочным объектом. Вопреки расчётам астрономов теперь геологи задавали направление движения земного аппарата и оправили его к кратеру Гейла. Прибыв на планету, приборы Curiosity смогли зафиксировать нужную концентрацию и резкое исчезновение газа через год.

Некоторые специалисты уверены, что если на Марсе и существовала жизнь, то её стимулировали и подогревали периодические метановые выбросы. Уфологи же уверены, что газ высвобождается на планете только там, где есть поселения гуманоидов. Виртуальные специалисты не раз сообщали о том, что планета обитаема и разумная жизнь спрятана под её поверхностью, где тепло и есть вода.

В качестве подтверждения своих слов уфологи не раз выкладывали снимки поверхности Красной планеты, на которых можно было различить фигуры живых существ, гуманоидов в скафандрах и прочую марсианскую живность. Также архивы охотников за НЛО полнятся фото и видео материалами, где неизвестные существа появляются на поверхности из-под земли, а летательные аппараты пропадают, зависнув над кратерами.

О том, что же действительно происходит на Марсе человечество, в большинстве своём, вряд ли в ближайшее будущее узнает. Сбивают с толку простых обывателей и участившиеся в последнее время заявления бывших сотрудников NASA о том, что Красная планета уже давно освоена человеком.