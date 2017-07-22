В Канаде очевидцы зафиксировали замаскированный в снегу НЛО

В Онтарио было обнаружено новое НЛО. Корабль пришельцев серого цвета был зафиксирован на камеру очевидцев, которые находились в горной местности Канады.

Очевидцы акцентировали внимание на том, что в Канаде в декабре 2017 года, когда и был обнаружен корабль пришельцев, шёл сильный снег. Влюблённая пара выдвинулась в горы вблизи Онтарио и обнаружила замаскированный корабль пришельцев. НЛО в форме тарелки серого цвета медленно передвигалось по небу и мгновенно исчезло уже спустя пару минут.

Мужчина успел заснять произошедшее на камеру. На данный момент уфологи никак не прокомментировали данный инцидент. Некоторые полагают, что это монтаж, но доказательств не поступало.