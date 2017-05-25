Ученые знают, сколько нужно мощности, чтобы Красное море расступилось

Британские ученые узнали, сколько нужно задействовать мощности для повтора библейского чуда.

В издании Университета Лестера Journal of Physics Special Topics аспиранты-физики рассказывают, с точки зрения науки, о происходящих явлениях в фильмах и рассказах. В этот раз они рассматривали произошедшее из Ветхого завета, где после взмаха Моисея посохом, случился сильный ветер, который поднял воду со дна моря, благодаря чему получился переход и израильтяне смогли пройти в Египет.

Точное место, где это произошло, до сих пор никто не нашел, однако ученые выбрали Акабский пролив. Благодаря компьютерному моделированию Google Earth удалось высчитать приблизительное расстояние для пересечения. Это порядка 20 км по дну моря, где глубина составляет от 70 до 200 метров. Исходя из параметров роста, скорости ходьбы, расстояния между людьми, ученые вывели и фактор времени для прохождения, что составлял 6,5 часов.

Мощность для совершения такого чуда сравнима с издаваемой мощностью ракеты при взлете, только в пять раз больше, а именно 5,73*1013 Ватт. Для удержания столба воды потребовалось 8,63*1012 ньютонов, при этом воздух давит на жителей планеты с силой в 2*105 ньютонов.