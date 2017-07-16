Ученые установили способность человека замечать признаки болезни на лице

Исследовательская группа ученых из Стокгольмского университета провела исследования и проследила способность человека замечать признаки болезни и избегать заражения. В 70% случаев участники успешно определяли здоровых людей и в 52% выявляли по фото больного человека.

Для эксперимента ученые привлекли 16 добровольцев, их разделили на две группы по 8 человек. Все добровольцы были полностью здоровыми, первая группа получила плацебо – «пустую» инъекцию. Второй же группе ввели белковые антигены, которые временно вызывают симптомы лихорадки. Через два часа после инъекций всех добровольцев сфотографировали.

Другие 62 участника эксперимента осматривали фотографии с лицами добровольцев обеих групп и должны были определить, на каких снимках изображены больные люди. В 70% случаев участники успешно определили здоровых людей. В 52% ответов указывались правильные мнения о больных людях.

Так, отметили ученые, люди способны распознавать признаки болезни даже на первичных стадиях. Как считают исследователи, результат опыта показывает, что теория о поведенческих механизмах, которые позволяют людям избегать контакта с зараженными, имеет подтверждения и основания.