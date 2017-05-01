Специалисты выяснили пропорции любимых продуктов, вызывающих рак

Ученые из Шотландии вяснили, что прием в свой рацион более 9 грамм обработанного мяса, значительно увеличивает вероятность развития рака груди у женщин зрелого возраста. Данное ограничение пропорционально 3 кусочкам бекона либо двум сосискам в неделю, сообщает The Times, ссылаясь на статью, опубликованную в European journal of Cancer.

В данном эксперименте участвовало свыше 250 тысяч женщин. Исследователи подытожили, что употребление в пищу более 9 грамм мяса увеличивает риск возрастания рака молочных желез на 15%.

Не менее благополучны оказались результаты 10 предшествующих исследований, в которых участвовали 1,7 миллион женщин. При этом было выявлено 40 тысяч случаев рака груди. Также проводились исследования, связанные с влиянием обработанной пищи на организм.

Данная связь отслеживалась у женщин после менопаузы, в то время как у молодых девушек она отсутствовала. Специалисты не нашли никакой связи между раком груди и необработанным красным мясом-говядины, свинины, телятины.

Поэтому предосторожность ученых вызывает именно переработанное мясо-бекон, ветчина, сосиски и т.д.