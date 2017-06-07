Китай в 2018 году намерен активно осваивать космос

Для Китая наступивший год может внести существенный вклад в росте космической отрасли. Большая часть программ, связанных с освоением космоса, находятся на финальной стадии завершения.

В наступившем году Поднебесная намерена одной из первых воплотить в жизнь приземление космического аппарата на обратную сторону Луны. До этого ни одной держав, предпринявших попытку, не получилось «мягко» приземлить космический модуль на лунную поверхность. Китай планирует использовать для этой цели аппарат «Чаньэ4», доставит который носитель «Чанжэн5». Однако ракетоноситель может измениться, так как последний запуск был недостаточно удачным. В случае успеха модуль установит связь с нашей планетой.

Помимо этого, в планах китайцев намечен запуск пары спутников на околоземную орбиту. Китай намерен создать собственную геолокацию. Большая часть из запущенных спутников будут заняты в работе с навигацией. С целью реализации подобных планов могут быть запущены в космос до двадцати спутников «Бэйдоу».

В ушедшем году Поднебесная менее стремительно осваивала космическое пространство, запустив в небо 16 ракет, не все из которых оказались удачными.