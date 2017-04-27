СМИ: Россия переоденет астронавтов NASA в свои скафандры

Россия имеет возможность предложить скафандры собственного производства для астронавтов NASA. С таким заявлением выступил гендиректор НПП «Звезда».

Российские разработчики космического оборудования могут в ближайшее время сделать выгодное предложение по совместному использованию скафандров для работы в космосе. По словам представителя НПП «Звезда», Россия в настоящее время занимается разработкой космической одежды нового поколения. Ее планируют использовать во время пилотируемой миссии на Луну. Скафандры получили название «Орлан» и скоро они поступят в распоряжение специалистов-исследователей космического пространства для начала тестовых испытаний.

В производственном бюро сообщили, что возможен выпуск международной экипировки. Ее можно будет использовать всеми членами экипажа одинаково.

Напомним, что в настоящее время американское агентство NASA также занято разработкой новых скафандров.