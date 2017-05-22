Ученые: Вегетарианцы занимаются сексом в три раза реже мясоедов

Ученые из Великобритании провели опрос 2000 вегетарианцев и мясоедов на предмет их сексуальной активности. Установлено, что вегетарианцы почти в три раза реже занимаются сексом, чем люди, употребляющие мясо и продукты животного происхождения.

По данным исследования, 42% опрошенных мясоедов сообщили, что сексом они занимаются чаще, чем один раз в неделю. Среди вегетарианцев такой показатель оказался меньшим, лишь 16% англичан, не употребляющих в пищу мясо, имеют такую же сексуальную активность.

Ученые сообщили, что у вегетарианцев желание заниматься сексом снижено из-за изменений в гормональном фоне, к которым приводит отказ от мяса и продуктов животного происхождения. В мясе и других продуктах, которые не хотят есть вегетарианцы, находятся витамины и полезные вещества, побуждающие организм к репродуктивной деятельности.

Также ученые установили, что наиболее распространённым блюдом для романтического ужина является мясной стейк. Большинство англичан предпочитают плотно поужинать мясом и лишь потом предаться любовным утехам.