Исследователи: Питьевая вода может убить младенца

Вода это очень важный компонент, в котором нуждается каждый человек на планете для жизни и хорошего самочувствия. Однако совсем недавно исследователи выяснили, что ее нельзя давать маленьким детям до полугода, так как она может вызвать судорги, недоедание, и в некоторых случаях привести к летальному исходу.

Новорожденные дети должны питаться грудным вскармливанием либо же специальными кашами. Об этом сообщают медецинские сотрудники.

Попытки родителей сменить молоко матери на иную жидкость могут спровоцировать снижение содержания натрия у малыша, которое необходимо для обработки питательных элементов.

Специалисты в американской академиии педиатрии советуют родителям не давать в прием пищи детям до полугода воду либо тертые продукты. Лишь когда ребенок достигнет возраста около годика, тогда можно давать небольшие порции воды, не принудительно.

90 процентов в грудном молоке содержиться вода. Таким образом, ребенок получает ее в достаточных количествах.

Из-за дополнительной жидкости ребенок не получит нужные для роста и развития калории, и это может привести к судоргам, недоеданию, и летальному исходу.