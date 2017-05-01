Ученые: В Новосибирске создана пушка для лечения рака

Исследователи из Новосибирска создали электронную пушку, которая сможет побороться с раком. Это удалось ученым, которые работают в Университете им. Бурченко, занятым проблемами, которые связаны с ядерной физикой.

Николоай Винокуров, главный представитель научно-исследовательской лаболатории данного института, рассказал, что создали сибирские специалисты, является абсолютно новым принципом.

Ученые считают, что с помощью новой разроботки "электронной пушки" возможно будет на порядок повысить мощность излучения. Этому способствует высокочастность нового источника излучения.

На данный момент эксперты готовят аппаратуру, которая будет способна проверить показатели реальных параметров нового пучка. Ученые намерены достигнуть того, чтобы этот пучок соответствовал определенному параметру. В том случае, если показатель станет достаточно инновационным, возможность нового оборудования поможет намного эффективнее проводить лечение злокачественной опухоли.

Новая технология, изобретенная учеными Новосибирска, теперь может позволить намного эффективнее уничтожать вредные клетки в организме человека. Задача врачей, подобрать верную терапевтическую дозу для отдельно каждого лечащегося. Метод эффективно апробирован на онкобольных животных.