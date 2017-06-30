Уфологи обнаружили огромную голову собаки в лунном кратере

Уфологи смогли разглядеть нечто похожее на огромную голову собаки в кратере на Луне. Артефакт действительно напоминает голову чихуахуа.

Как оказалось, если внимательнее присмотреться к снимкам поверхности Луны, то в ее кратерах можно заметить даже собаку породы «Чихуахуа». Таким образом, уфологи заметили на фотографии, сделанной орбитальным зондом и опубликованным NASA, в одном из кратеров Луны, Бюрги А, нечто похожее на голову собаки.

Однако, на самом деле, образование представляет собой камень из арнотозита диаметров в несколько десятков метров, а схожесть с головой чихуахуа не является чем-то сверхъестественным или хранящим под собой некий тайный смысл, который склонны видеть везде и всюду уфологии.

Кроме того, на снимке можно заметить поток лавы, который образовался после падения огромного астероида на Луну.