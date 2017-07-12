Китай построит технопарк для создания искусственного интеллекта. Цена грандиозного проекта Поднебесной составит более двух миллиардов долларов.

Китайские власти приступают к решению новых планов, которые потрясают воображение. Для современной эффективной научной деятельности в области разработки искусственного интеллекта через несколько лет будет с нуля построен огромный технопарк на окраине китайской столицы.

В комплекс учреждений войдут сотни компаний и тысячи сотрудников. Все они будут искать решения по вычислению такого типа машин. К 2030 году Китай должен по замыслу руководства страны стать лидером всей отрасли. На осуществление первой стадии проекта выделяется более двух миллиардов долларов. Затем власти Поднебесной планируют финансировать исследования, разработки и выпуск продукции на 8 миллиардов долларов.

В Пекине рассчитывают, что первых результатов стоит ожидать уже через семь-восемь лет, когда проекты можно будет успешно реализовать и представлять на мировом рынке.