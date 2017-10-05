Ученые из Приморья и Китая займутся совместной селекцией

Ученые из Приморского края России и Китая займутся совместной селекцией. Об этом рассказал руководитель дальневосточного региона Андрей Тарасенко.

Китай и Россия постепенно наращивают сотрудничество по многим направлениям. Свое слово совместной работой скажут научные работники Приморского края и нескольких провинций Китая, которые расположены у северной границы государства.

Скоро сотрудничество выльется в конкретные проекты и результаты.

По словам временного главы Приморья Андрея Тарасенко, особую роль уделяют развитию исследовательской деятельности в области растениеводства и селекции. Университеты двух стран готовы поставлять сотрудников для совместного обучения и обмена опытом.

Ряд китайских предприятий изъявили желание работать на территории России, где им предоставят льготные условия сотрудничества. Через несколько лет в дальневосточном регионе России будет построен крупный животноводческий комплекс, а также заработает совместное предприятие по выращиванию пшеницы, сои и кукурузы.