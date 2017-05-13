Учеными пройдено полпути до получения искусственных сперматозоидов

Американские ученые констатировали факт продвижения в получении искусственных сперматозоидов. Так, уже возможно изменять обычные фибробласты кожи в стволовые клетки. Осталось развить процесс до получения зрелых полноценных сперматозоидов.

Группа американских ученых активно работает над проблемой получения искусственных сперматозоидов. Исследователи уже прошли полпути к цели, нашли способ изменять обычные фибробласты кожи в стволовые клетки. Теперь главой задачей испытателей остается усовершенствование процесса развития и поддержки получения полноценных, зрелых сперматозоидов.

Над проделанной работой ученые трудились около двух лет, и если учесть такой же темп работ, то жизнеспособные искусственные сперматозоиды появятся в науке уже в ближайшем будущем.

Известно, что первые исследования проводились на грызунах – мышах.