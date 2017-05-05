Ученые составили ТОП-3 масштабных космических взрывов будущего

После завершения опытов ученые определили, какова вероятность появления масштабных космических взрывов, по итогам которых иные звездные системы почувствуют их последствия.

Наиболее мощные космические взрывы появляются в результате соединения массивных черных дыр. Скопления звезд обязательным образом имеют в своем составе как минимум одну черную дыру.

Как считают ученые, в галактике Око Саурона спустя миллион лет возможен довольно сильный взрыв, так как там были обнаружены две черные дыры. Данное событие может отразиться и на нашей галактике.

В созвездии Девы также возможно подобно событие, но на данный момент не предоставляется возможным узнать сроки.

Однако наиболее мощный взрыв ожидается в квазаре J0045+41, который располагает в своем составе две черные дыры, находящиеся в непосредственной близости друг от друга. Это ожидается в ближайшее время.