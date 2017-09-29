Гарвардские ученые изобрели линзу способную воспринимать все цвета
Специалисты Гарвардского университета изобрели совершенно новую оптическую систему, которая может распознать абсолютно все цвета спектра. Ей присвоили название «металинза», сообщает Nature Nanotechnology.
Причина в том, что линзы предыдущего поколения для нормального распознавания цветов должны построить в специальной геометрии. В то время как новая линза способна обойти данное ограничение, так как пользуется наноразмерными структурами для преломления отражения света.
Раньше реализация в жизнь подобной оптической системы являлась нереальной, ибо некоторые микроструктуры металинз годятся для работы ограниченной части спектра.
Подобные металинзы достаточно просты в изготовлении по сравнению с обычными аналогами. Таким образом, данное изобретение продвинет на шаг вперед в оптике.