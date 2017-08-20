Блондинки для секса, брюнетки для семьи: Назван самый привлекательный тип женщин

Для легкого флирта мужчины выбирают блондинок.

Ученые из США определили, какой тип женщин предпочитают большинство мужчин. Согласно исследованию, немаловажную роль играет цвет волос, при этом черты лица и размер груди отходят на второй план.

Специалисты из университета Миннесоты пригласили для участия в эксперименте 110 мужчин. Им показали фотографии женщин, повернутых спиной к объективу и попросили объяснить, какие девушки нравятся больше. Почти все мужчины остановили свой выбор на женщинах-блондинках. Участники эксперимента объяснили свой выбор тем, что светловолосые девушки выглядят моложе. Доказано, что с возрастом цвет волос обычно темнеет и тускнеет, поэтому блондинки всегда ассоциируются с молодостью.

В конце эксперимента мужчины признались, что несмотря на то, что им больше нравятся блондинки, такой тип женщин предпочли бы для короткого флирта. Для создания семьи все же большинство мужчин остановили свой выбор на брюнетках и шатенках, так как такие представительницы слабого пола выглядят более серьезными и вызывают больше доверия. По словам психологов, мужчины руководствуются стереотипами. Мужчинам блондинки кажутся более легкомысленными, легче соглашаются на секс, поэтому в них видят большую привлекательность. Стоит отметить, что из всех участников эксперимента предпочтение рыжей девушке отдал только один мужчина. По мнению ученых, женщины с рыжими волосами кажутся мужчинам хитрыми и неискренними, тут все сводится к индивидуальным предпочтениям.

Участники исследования отметили, что редко обращают внимания на длину волос или прическу. Самое главное, это ухоженность, волосы могут быть короткими, но при этом аккуратно уложены с естественным блеском. Такие женщины всегда привлекут больше внимания, чем дамы с длинными, но нездоровыми на вид волосами.

Подобный эксперимент был проведен среди женщин. Результат показал, что для девушек цвет волос мужчины не играет никакой роли, в отличие от наличия бороды. Более 70% женщин выбрали мужчин с легкой щетиной и густой бородой, а вот гладкая выбритость не пользуется популярностью. Женщины объяснили, что мужчина с бородой кажется более мужественным и дает ощущение защищенности и надежности. Растительность на лице является признаком мужественности и лидерства, и женщины ощущают это инстинктивно.