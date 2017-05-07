Секс и частые свидания вредят отношениям - Ученые

При знакомстве с приятным на внешность человеком и настраивая себя на серъезные отношения е стоит парить в облаках. Намереваясь видеться с ним намного чаще чем обычно, при этом психологи рекомендуют воздержаться от подобных действий.

Исследователи предполагают, что чересчур частые встречи и регулярные интимные отношения, могут отрицательным образом отразиться на будущих отношениях. Автор книги « Не смиряйтесь: как связать себя узами брака….» Скотт Кэрол и один из докторов психологии утверждают, что при только появившейся симпатии друг к другу, не рекомендуется видеться более 2 раз в течении недели. Занимаясь любовью при этом не более раза.

Регулярные встречи со своей половинкой могут отразиться не только положительным, но и отрицательным образом на зарождающихся отношениях.

Любовные отношения имеют возможность создания иллюзии душевной близости, но настоящая возможность познания друг друга появляется только спустя годы. Не у всех получается возможным следовать рекомендациям выше, ибо ласковые чувства вынуждают быть максимально близко один к одному.