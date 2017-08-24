Уфологи: В 2017 году пришельцы посетили Землю 5 тысяч раз

Группа опытных уфологов из американской организации NUFORC провели подсчеты за 2017 год и назвали конкретное число НЛО, которые были замечены на Земле. Об этом передают журналисты портала «ВладТайм».

Специалисты, которые посвятили свою жизнь на изучение пришельцев и их космических аппаратов, сообщили, что в прошлом году НЛО посещало Землю по меньшей мере 4 655 раз. Именно это число удалось официально зафиксировать уфологам. При этом цифра может быть неточной, так как, по словам уфологов, многие случаи НЛО могли остаться просто незамеченными людьми.

Кроме того, чаще всего инопланетяне были обнаружены на территории США, а в штат Калифорния они прибывали целых 490 раз.