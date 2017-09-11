Блондинки или брюнетки: Ученые назвали самый привлекательный тип женщин

Ученые из Миннесота (США) назвали, какой тип женщин мужчины считают наиболее привлекательным. Для этого они провели эксперимент, в котором поучаствовали порядка 110 мужчин. В результате выяснилось, что большинству больше нравятся блондинки нежели брюнетки.

Ученые из университета в Аугсбурге провели эксперимент, в результате которого выяснили, какой тип женщин больше всего нравится мужчинам. В ходе исследований они показывали респондентам женщин с разными оттенками волос, от самого темного к светлому. Представительницы прекрасного пола стояли к мужчинам спиной, что давало тем возможность судить только по цвету и длине полос. Когда были подведены итоги эксперимента, оказалось, что мужчины считают блондинок более привлекательными. Эксперты объясняют это тем, что блондинки чаще выглядят моложе, чем обладательницы темных волос.

Тем не менее, многие мужчины признались, что считают блондинок ненадежными и скорее бы выбрали для создания семьи шатенку или брюнетку. Также в ходе исследований подтвердилась теория, что мужчинам больше нравятся короткие стрижки у женщин, чем длинные.