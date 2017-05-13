Ученые: Алкоголь вредит больше бедным, чем богатым

Учёные из Норвегии пришли к выводу, что влияние алкогольных напитков на сердечную мышцу человека зависит от его благосостояния.

В научной статье, появившейся на страницах журнала Plos One, рассказывается, что распитие спиртных напитков в количестве большем от нормы, увеличивает возможность появления у человека инфаркта и других опасных болезней.

Алкоголь играет отрицательную роль в развитии пагубных болезней сердечно-сосудистой системы, но не у состоятельных людей. "Мы провели опыты в разных социально-экономических слоях общества с целью выяснить, влияет ли данный фактор на заболевания сердца и смертность",- рассказывается в тексте.

В ходе проделанной работы, стало известно, что распитие спиртных напитков на протяжении длительного времени приводит не только к циррозу печени и изменениям в работе головного мозга, но и к иным пагубным последствиям: развитию более 5 видов рака, ко многим проблемам лёгких и прочим нарушениям в работе организма человека.