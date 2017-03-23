Ученые рассказали о сексе на Марсе

С приближением миссии на Красную планету ученые рассказали про ряд нюансов. В частности, своими особенностями будет обладать секс на Марсе.

Колонизация ближайшей крупной планеты к Земле начнется уже в течение нескольких десятилетий. Перед первыми поселенцами Марса встанут не только вопросы по технической реализации поставленных задач, но и удовлетворению физиологических потребностей человека.

Говоря о половых отношениях, ученые заключили, что в космосе этот процесс будет представлять для партнеров достаточную сложность. Ведь им предстоит преодолевать сразу несколько законов физики. Сексуальная близость все же может стать возможной при преодолении гравитации – нужно прилагать дополнительные усилия по притягиванию друг к другу, а гравитация Марса постоянно будет тянуть партнеров в обратном направлении.

Ученые заметили, что сексуальный акт на орбите и в условиях планеты также значительно отличается, к которому необходимо приспособиться.