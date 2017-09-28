Британцы стали очевидцами НЛО в новогоднюю ночь

Британцы стали массово сообщать уфологам о том, что в новогоднюю ночь они видели НЛО, который появился в ночном небе. Очевидцы сообщают, что летающая тарелка буквально горела в небе.

Жители Великобритании 31 декабря 2017 года неожиданно увидели неопознанный объект в небе. При этом очевидцы сообщали, что не могли не узнать летающий фонарик или другой известный объект, поэтому и предположили, что увидели именно НЛО. Британским уфологам поступило 679 писем о случившемся.

Именно это НЛО в Великобритании стало последним инопланетным объектом, которое прибыло на Землю в 2017 году.