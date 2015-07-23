Ученые: Суша Земли превратится в пустыню на 30 процентов

Суша Земли превратится в пустыню примерно на 30 процентов. Такие неутешительные выводы сделали ряд ученых.

Западные исследователи смогли подсчитать возможный эффект от резкого потепления на планете. Согласно выводам ученых, если в середине 21-го столетия произойдет еще одно повышение температуры Земли примерно на два градуса по Цельсию, то опустынивание достигнет катастрофических масштабов. Жизнь в привычном понимании человека может прекратить свое существование на тридцати процентах суши планеты.

Это произойдет в том случае, если значение водородного показателя сильно уменьшится. При таком развитии событий дегенерация территорий происходит в ускоренном режиме и выражается в том, что на суше исчезают один за другим растения, в том числе кустарники и деревья. Они, в свою очередь, главный элемент в цепи образования кислорода на планете, так как перерабатывают углекислый газ. Этот газ как раз и способен нагреть планету, если его не переработают многочисленные растения. Точка невозврата может быть пройдена во временной промежуток с 2050-го по 2070 год.