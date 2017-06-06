Ученые: Жировые отложения защищают от инфекций
Исследователями из Национального Университета здравоохранения США были проведены ряд исследований, которые дали понять, что жировая ткань организма человека содержит спецефические имунные клетки, которые необходимы для борьбы с различными инфекциями.
Во время опыта над мышами группой ученых было зафиксировано, что в жировых отложениях содержится большая концентрация Т-лимфоцитов. Они при столкновении с патогенами "запоминают" их структуру и при повторном заражении той же инфекцией формируют повторный имунный ответ.
Отмечено, что Т-клетки из жирового слоя имеют свойство обладать более сильной реакцией, чем те, которые содержатся в иных органах. Для подтверждения данных результатов, специалисты пересадили жировую ткань заразившихся мышей особям, которые не сталкивались с патогенами.
Здоровые мыши подверглись бациллированию, а спустя некоторое время выяснилось, что имплантированная ткань сопротивлялась инфекции так же, как если бы организм уже преодолел фазу первичного заражения.