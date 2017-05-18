Ученые: Праздники увеличивают вероятность секса

Ученые из США рассказали, как праздничные дни влияют на отношение людей к сексу. Оказалось, что этот период только способствует интимной близости из-за особой атмосферы, а также потому, что в это время у людей больше свободного времени друг для друга.

Ученые из США провели опрос, который доказал, что во время праздников люди более склонны к тому, чтобы заниматься сексом. Результаты их исследований были опубликованы в научном издании Science Daily. Согласно этому опросу, большинство людей считают праздники идеальным временем, чтобы заниматься любовью.

Это подтверждает российская статистика. Россияне говорят, что их близость с сексуальными партнерами и брачными спутниками заметно возрастает в канун новогодних праздников. Это также подтверждает тот факт, что в сентябре в России наблюдается наибольшая рождаемость. В научном мире также объясняют эту теорию. Согласно данным экспертов, мужские сперматозоиды заметно оживляются в холодное время года, и это сказывается на количестве зачатия детей.