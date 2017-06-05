Учёные нашли лекарство для борьбы с болезнью Альцгеймера

Британские ученые из университета в Ланкастере, к удивлению для себя, нашли лекарство, которое способно бороться с болезнью Альцгеймера. Оно уже разработано и применяется в отношении больных диабетом.

Ученые из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого удалось доказать, что лекарство для борьбы с болезнью Альцгеймера уже существует. Для этого они взяли несколько трансгенных мышей, у которых в ДНК были варианты генов, которые ответственны за развитие болезни Альцгеймера у человека, а также других возрастных заболеваний. Когда гены уже начинали оказывать влияние на организм грызунов, им вводилась специальная сыворотка, которая стимулирует рост тканей. Она же применяется и в случаях заболеваний диабетом.

После проведения эксперимента ученые тщательно исследовали, что происходило в организме подопытных мышей дальше. Оказалось, что препарат действительно оказал свое действие и смог затормозить смерть нервных клеток. Благодаря открытию ученых теперь этот препарат будут внедрять в разработку лекарств от болезней, которые провоцируют старение мозга.