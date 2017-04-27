Метеорологи считают "ведьмины круги" одним из 5 наиболее мистических феноменов природы

Метеорологи считают "ведьмины круги" одним из пяти наиболее мистических феноменов природы. Своими наблюдениями учёные поделились со СМИ.

Среди явлений естественного происхождения, очень напоминающих проявление мистических сил, особенно выделяются грибы и темно-зеленые травянистые растения, которые собираются в форме правильного круга. Их иногда можно встретить в лесах.

В списке также указаны лисьи огоньки. Это гриб, который излучает слабое свечение. Биологи выяснили, что это происходит из-за биолюминесценции в результате химического взаимодействия с гниющей древесиной.

Некоторые представители фитопланктона способны создавать сияние волн. Из-за особенностей их организма вода будто бы светится ярко-синим цветом. В водный поток в леднике Тейлора удивляет туристов алой окраской. Согласно теории, причиной тому - обилие окисленного железа, реагирующего на воздух.

Некоторое время назад американский блогер стал свидетелем ещё одного удивительного зрелища. Река Санта-Фе в Флориде обычно имеет чайный оттенок из-за дубильной кислоты в своём составе. Система Devil Spring System, сбрасывая около 80 миллионов галлонов чистой жидкости спровоцировала эффект "огненной бури".