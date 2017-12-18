Новый Год для ученых время делать новые эксперименты

Мозг ученых не устаёт трудиться даже в новогодние праздники. У каждого свой взгляд на новогоднюю елку и праздничные открытки.

Ученые из Британии сотворили самую мелкую открытку из нитрида кремния размером 15 на 20 микрон. С помощью супермощного микроскопа на открытку нанесли речь с поздравлениями, изображение снеговика и реплику "Seasons Greetings". Сверху ее покрыли платиной.

Химики видят новогоднюю елку по-своему. Используя колбы и металлический столб, они смогли воссоздать новогоднюю красавицу, фотографиями которой непременно поделились в сети.

Специалистка из Великобритании Катарина Моура, занимается сейчас разработкой метода, помогающего наблюдать за внутренним построением клеток, освещенных ультрабыстрым лазером. В дальнейшем технология будет применяться в регенеративной медицине для возобновления хрящевых тканей стволовыми клетками, что позволяет следить за ростом ткани, не причиняя ей вред. Из стволовых клеток Катарина создала свое праздничное дерево, окрашенное лазером.