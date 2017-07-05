Ученые назвали лучший фрукт для фигуры и очистки организма

Ученые в ходе исследования смогли определить лучший фрукт для иммунитета, фигуры и очистки организма. По мнению экспертов, именно грейпфрут можно назвать кладезем полезных витаминов и микроэлементов.

Исследователи установили, что гибрид апельсина и помело обладает уникальными жиросжигающими свойствами, помогающие организму не только сбросить лишний вес, но и укрепить иммунитет. Кроме того, указанный фрукт положительно влияет на работу сердца и сосудов, снижая давление, уровень холестерина и сахара.

Ученые отмечают, что одного грейпфрута в день вполне достаточно для того, чтобы защитить организм от многих заболеваний. Также данный фрукт помогает справиться с депрессией, улучшает самочувствие при умственном переутомлении и является хорошим профилактическим средством от раковых заболеваний.