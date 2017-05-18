Учёные: Человеческий организм может работать без желудка и ещё шести органов

Учёные доказали, что человеческий организм способен относительно полноценно работать, лишившись желудка или ещё шести важных органов. Об этом стало известно изданию "ВладТайм".

Благодаря проведённым исследованиям биологи установили, что человек может обойтись без некоторый частей своего организма. Если ему в результате травмы или онкологического заболевания придётся удалить желудок, хирурги способны соединить пищевод с тонким кишечником напрямую, возобновив пищеварительную систему. В этом случае больной сможет употреблять привычную пищу, добавляя в неё больше витаминов.

Ещё одним заменяемым органом оказалась селезёнка. В нормальном режиме она поддерживает иммунитет, однако её роль может выполнять печень или другие лимфоидные образования.

В список необязательных для жизни составляющих попали также репродуктивные органы мужского и женского пола. Из пары яичек или яичников для зачатия ребенка хватает лишь одного представителя. Женщины без особых физических последствий могут также лишиться матки.