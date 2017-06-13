Ученые: Понимание работы СМИ разрушает теории заговоров

Авторитетные ученые из США уверены в том, что понимание принципов работы СМИ значительно снижает эффективность действия теорий заговоров. Люди чаще всего видят глобальные последствия после полученной искаженной информации от журналистов.

По мнению экспертов, для разрушения веры в теории заговора между представителями масс-медиа необходимо просто вникнуть в основные принципы труда журналистов, первостепенная задача которого заключается в подаче общественности правдивых сведений. Однако часто корреспонденты, работающие с информационными данными, искажают конечный материал.

Такие действия журналистов свидетельствует о недостаточной профессиональности, а сами теории заговоров имеют довольно старые корни. Многие видят в этом повышение востребованности и популярности своего СМИ, но в результате получается совершенно другой эффект.