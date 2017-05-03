Бывший ученый NASA покоряет генную инженерию

Опыт российского молодого человека с синтолом не остался единоразовым. Так, бывший сотрудник американского космического агенства NASA решил провести тест над собственным ДНК. Он стал первым ученым из данной организации, кому удалось внести коррективы в собственный геном.

Имя зарубежного энтузиаста Джосия Зайнер. Стоит отметить, что это первый опыт ученого с генной инженерией. По его ожиданиям, видимые признаки эксперимента должны проявится на протяжении года, но первые результаты можно заметить уже сейчас. Американское законодательство запрещает использовать людей для подобных экспериментов. Однако Зайнеру удалось перейти «черту закона».

Отметим, что специалист решил воспользоваться миостанином, препаратом являющимся очень сильным стимулятором мышц. Именно благодаря ему Зайнер возлагает надежды на удачный исход своего эксперимента.