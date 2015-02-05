На трассе под Кемерово водитель заметил НЛО. Необычное свечение преследовало машину несколько минут.

Житель Кемеровской области едва не стал создателем очередной сенсации в сфере поиска внеземной цивилизации. Мужчине в ночном небе показалось, что его машину преследует необыкновенное пятно, напоминающее аппарат пришельцев из космоса.

Чтобы не быть голословным, водитель записал весь инцидент на видео, а затем выложил увиденное на всеобщее обсуждение во всемирную паутину.

На видеокадрах авторегистратора видно, как на экране появляется некая точка, которая держится несколько минут, а затем так же неожиданно исчезает в небе.

Пользователи Сети высказали первые предположения относительно того, что они только увидели. Некоторые предположили, что, скорее всего, объект является внеземного происхождения и контакт с инопланетянами был очень близок. Другие юзеры сказали, что его камера сломалась и записала несуществующие картинки.

Ранее мы рассказывали, что NASA зафиксировало черный НЛО над Луной. В околонаучном сообществе развернулись по этому поводу нешуточные споры.