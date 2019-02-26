Учёные рассказали о пользе шестого пальца

Сегодня, 13:03 \\ Наука

Ученые определили, что дополнительные пальцы на руках помогают справиться с мелкой моторикой намного лучше. Как ни странно, даже мозг уже адаптировался к данному «апгрейду».

 

Дети рождаются с шестым пальцем чаще, чем кажется. Так, среди 500 детей 1 имеет данную мутацию под названием полидактилия. Чаще всего «дополнительные» пальцы считают бесполезными и ампутируют. Однако, исследователи доказали их полезные качества.

Так, на примере двоих людей с шестью пальцами, ученые показали, что данная патология помогает без труда набирать текст на телефоне, играть в видеоигры и завязывать шнурки на обуви одной рукой.

По словам исследователя Этье Бурде, в некоторых случаях такая мутация действительно требует ампутации, поскольку «шестой» палец может быть плохо развитым. Однако, его удаление может вызвать немало трудностей, поскольку при ампутации необходимо сохранить работоспособность всей кисти.

Исследования в сфере полидактилии не сильно распространены, поэтому для определения точных особенностей мутации необходимо лучше ее изучить.

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Автор - Мария Ткаченко
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