Женщины благотворно влияют на обстановку на космическом корабле

Сегодня, 13:01 \\ Наука

Смешанные экипажи лучше справляются с выполнением задач. Также в таких командах повышается уровень ответственности мужчин друг перед другом.

 

Таким выводом поделился ведущий научный сотрудник отдела психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин. Он рассказал о проводимом сейчас эксперименте SIRIUS. Исследование проходит в Москве на базе ИМБП РАН. Оно началось 19 марта и продлится до 17 июля.

Изоляционный эксперимент SIRIUS имитирует полет на Луну. В составе экипажа участвуют три мужчины и три женщины из России и Америки. За время импровизированного полета участники выполнят 81 эксперимент.

Предварительные результаты показали, что женщины на борту космического корабля благотворно влияют на обстановку и повышают общий уровень ответственности мужчин не только перед представительницами прекрасного пола, но и друг перед другом.

Вадим Гущин считает, что время полностью мужских экипажей скоро закончится, а будущее – за смешанными командами.

На днях в NASA посчитали, что для запуска экипажа на луну к 2024 году ведомству понадобится добавка к среднегодовому бюджету в размере 20-30 миллиардов долларов.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Кушать утром - худеть вечером: Диетологи назвали странные, но полезные советы для похудения

Сжигать ненавистный жир можно круглосуточно, не переступая порог спортзала, и это проще...

Windows 10 парализует компьютеры: Жёсткие диски массово ломаются после обновления

Пользователи повально жалуются на сбои в работе жёстких дисков после обновлений Windows...

Кабачок сожжет лишний жир: Диетологи назвали чудо-овощ для стройности

 Кабачок выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает обмен веществ.

Покажите зеркалу язык: Опухший ярко-красный орган вкуса говорит о дефиците В12 – медики

 Витамин В12 способен контролировать настроение. Это вещество избавит человека...

Медики борются за детей? Названы неожиданные причины мужского бесплодия

Сравнение ДНК пациентов и их родителей показало - заболевание не передаётся. Медики...

Два авокадо в неделю продлевают жизнь – медики

 Продукт содержит полезные жиры, витамины и микроэлементы, которые омолаживают организм...

Надоели баннеры? Названы ТОП-5 браузеров для iPhone с блокировкой рекламы

Во всех перечисленных браузерах блокировщик рекламы интегрирован, поэтому устанавливать...

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»

Новые особенности Android ограничили функциональность российских мобильных приложений.

Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа

 Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса.

Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Огурец вместо таблеток. Врачи назвали пять причин употребления овощной культуры

Богатый набор витаминов и элементов, содержащийся в огурцах, делает его поистине...

Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Алгоритмы машинного обучения позволили найти 99% фотографий, прошедших обработку.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ