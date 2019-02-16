Женщины благотворно влияют на обстановку на космическом корабле

Смешанные экипажи лучше справляются с выполнением задач. Также в таких командах повышается уровень ответственности мужчин друг перед другом.

Таким выводом поделился ведущий научный сотрудник отдела психофизиологии Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин. Он рассказал о проводимом сейчас эксперименте SIRIUS. Исследование проходит в Москве на базе ИМБП РАН. Оно началось 19 марта и продлится до 17 июля.

Изоляционный эксперимент SIRIUS имитирует полет на Луну. В составе экипажа участвуют три мужчины и три женщины из России и Америки. За время импровизированного полета участники выполнят 81 эксперимент.

Предварительные результаты показали, что женщины на борту космического корабля благотворно влияют на обстановку и повышают общий уровень ответственности мужчин не только перед представительницами прекрасного пола, но и друг перед другом.

Вадим Гущин считает, что время полностью мужских экипажей скоро закончится, а будущее – за смешанными командами.

На днях в NASA посчитали, что для запуска экипажа на луну к 2024 году ведомству понадобится добавка к среднегодовому бюджету в размере 20-30 миллиардов долларов.